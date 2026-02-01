الدولار يواصل الانخفاض في بغداد وأربيل مع الإغلاق

شفق نيوز- بغداد/ اربيل

واصلت أسعار صرف الدولار الأميركي، اليوم الأحد، انخفاضها في أسواق العاصمة بغداد وفي أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، مع إغلاق البورصات.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الدولار انخفضت في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد، لتسجل 148,350 ديناراً عراقياً مقابل كل 100 دولار، بعدما كانت قد سجلت صباح اليوم 149,400 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد تراجعت أيضاً، حيث بلغ سعر البيع 148,750 ديناراً مقابل 100 دولار، فيما سجل سعر الشراء 147,750 ديناراً مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، انخفضت أسعار الدولار كذلك، إذ بلغ سعر البيع 148,050 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 147,850 ديناراً مقابل 100 دولار.