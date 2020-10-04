الدولار يواصل الانخفاض في بغداد واقليم كوردستان

شفق نيوز/ انخفضت اسعار صرف الدولار في اسواق بغداد، واقليم كوردستان على التوالي اليوم الاحد 4 تشرين الاول 2020.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح المركزية في بغداد سجلت، اليوم، 123700 دينار عراقي مقابل 100 دولار امريكي، وسجلت بورصة الحارثية ببغداد 123700 دينار مقابل 100 دولار.

في حين سجل سعر صرف الدولار في بورصة الكفاح ليوم امس السبت 123800 ألف دينار لكل 100 دولار امريكي.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محلات الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد بلغت 124250 دينارعراقي، بينما كانت اسعار الشراء 123250 دينار لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان فقد شهدت اسعار الدولار انخفاضا ايضا حيث بلغ سعر البيع 123700 لكل مائة دولار، والشراء وبواقع 123500 لكل مائة دولار امريكي.