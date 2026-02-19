الدولار يواصل الارتفاع أمام الدينار في بغداد وأربيل

شفق نيوز - بغداد / أربيل

ارتفعت أسعار صرف الدولار الأميركي، صباح اليوم الخميس، في أسواق العاصمة بغداد وفي أربيل، عاصمة إقليم كوردستان .

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار ارتفعت في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتسجل 152300 دينار مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت يوم أمس الأربعاء 151800 دينار مقابل 100 دولار .

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت، حيث بلغ سعر البيع 152750 ديناراً مقابل 100 دولار، بينما سجل سعر الشراء 151750 ديناراً مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، ارتفعت أسعار الدولار أيضا، إذ بلغ سعر البيع 152400 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 152300 دينار مقابل 100 دولار.