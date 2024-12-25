الدولار يواصل الارتفاع أمام الدينار في بغداد واربيل

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي، صباح اليوم الاربعاء، في أسواق بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان اسعار الدولار ارتفعت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 151500 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار ،فيما سجلت صباح أمس الاثنين 151200 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 152500 دينار، بينما بلغ الشراء 150500 دينار لكل 100 دولار.

أما في اربيل فقد سجل الدولار ارتفاعا ايضا حيث سجل سعر البيع 151400 دينار مقابل 100 دولار وسجل سعر الشراء 151300 دينار مقابل 100 دولار .