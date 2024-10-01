الدولار يواصل الارتفاع في أسواق بغداد وأربيل مع افتتاح "الكفاح والحارثية"

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي صباح اليوم الثلاثاء، في أسواق بغداد واربيل عاصمة اقليم كوردستان مع افتتاح بورصتي البلاد.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان اسعار الدولار ارتفعت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 151850 دينارا مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت يوم أمس الاثنين 151450 دينارا مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 152750 دينارا، بينما بلغ الشراء 150750 دينارا لكل 100 دولار.

أما في اربيل؛ فقد سجل الدولار ارتفاعا طفيفا في محلات الصيرفة سعر البيع 151500 دينار مقابل 100 دولار، و سعر الشراء 151400 دينار مقابل 100 دولار.