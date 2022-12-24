الدولار يواصل الارتفاع في بغداد وإقليم كوردستان

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، اليوم السبت، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، وفي اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد، سجلتا صباح اليوم 152500 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

فيما كانت الأسعار ليوم الخميس الماضي 151750 ديناراً مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء ارتفعت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 153000 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 152000 دينار عراقيا لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فان اسعار الدولار في البورصة سجلت ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر الدولار البيع 152750 ديناراً لكل 100 دولار امريكي، وبلغ سعر الشراء 152650 ديناراً لكل 100 دولار امريكي.