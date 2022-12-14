الدولار يواصل الارتفاع في بغداد وإقليم كوردستان

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي ، اليوم الأربعاء، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، وفي اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد، سجلتا صباح اليوم 151250 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار أمريكي.

فيما كانت الاسعار يوم امس الثلاثاء 150300 دينار عراقي مقابل 100 دولار امريكي.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء ارتفعت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 151750 دينارا عراقيا لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 150750 دينارا عراقيا لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فان اسعار الدولار في البورصة سجلت ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر الدولار البيع 151200 دينار لكل 100 دولار امريكي، وبلغ سعر الشراء 151100 دينار لكل 100 دولار امريكي.