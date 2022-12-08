الدولار يواصل الارتفاع في بغداد وإقليم كوردستان

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، اليوم الخميس، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، وفي اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتية الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد، سجلتا صباح اليوم 150400 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

فيما كانت الأسعار صباح أمس الأربعاء 150200 دينار عراقي مقابل 100 دولار امريكي.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء ارتفعت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 151000 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 150000 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فان اسعار الدولار في البورصة سجلت ارتفاعا حيث بلغ سعر الدولار البيع 150500 دينار لكل 100 دولار امريكي، وبلغ سعر الشراء 150400 دينار لكل 100 دولار امريكي.