الدولار يواصل الارتفاع في بغداد وأربيل عند الإغلاق

شفق نيوز- بغداد/ اربيل

ارتفعت أسعار صرف الدولار الأميركي، مساء اليوم الثلاثاء، في أسواق العاصمة بغداد وفي أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، عند الإغلاق.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الدولار ارتفعت في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتسجل 147200 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار، بعد أن كانت صباح اليوم 146400 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد شهدت ارتفاعاً أيضاً، إذ بلغ سعر البيع 147750 ديناراً مقابل 100 دولار، فيما سجل سعر الشراء 146750 ديناراً مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، ارتفعت أسعار الدولار كذلك، حيث بلغ سعر البيع 147050 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 146900 دينار مقابل 100 دولار.