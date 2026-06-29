الدولار يواصل الارتفاع في بغداد وأربيل

شفق نيوز- بغداد/ اربيل

واصلت أسعار صرف الدولار الأميركي، صباح اليوم الاثنين، ارتفاعها في أسواق العاصمة بغداد وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الدولار ارتفعت في بورصتي الكفاح والحارثية في بغداد، لتسجل 156750 ديناراً عراقياً مقابل كل 100 دولار، بعد أن كانت قد سجلت أمس الأحد 156600 دينار عراقي مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت أيضاً، إذ بلغ سعر البيع 157250 ديناراً مقابل 100 دولار، فيما سجل سعر الشراء 156250 ديناراً مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، ارتفعت أسعار صرف الدولار أيضاً، إذ بلغ سعر البيع 156600 دينار مقابل 100 دولار، فيما سجل سعر الشراء 156500 دينار مقابل 100 دولار.