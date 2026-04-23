الدولار يواصل الارتفاع في بغداد وكوردستان

شفق نيوز- بغداد

ارتفعت أسعار صرف الدولار الأميركي إزاء العملة العراقية، صباح اليوم الخميس، في أسواق العاصمة بغداد وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان، وفق مراسلي وكالة شفق نيوز.

وسجلت أسعار الدولار في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد 154950 ديناراً لكل 100 دولار، بعد أن سجلت أمس الأربعاء 154750 ديناراً لكل 100 دولار.

فيما بلغت أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد 156500 دينار لكل 100 دولار، وسجل سعر الشراء 155500 دينار لكل 100 دولار.

وفي أربيل، بلغ سعر البيع 154950 ديناراً لكل 100 دولار، فيما سجل سعر الشراء 154800 دينار لكل 100 دولار.