الدولار يواصل ارتفاعه أمام تراجع الدينار في بغداد وأربيل

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي، مقابل الدينار العراقي، صباح الثلاثاء، في أسواق بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار ارتفعت بشكل طفيف في بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 142850 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار، فيما سجلت يوم أمس الاثنين 142750 ديناراً مقابل 100 دولار.

وأشار مراسل الوكالة، إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 143750 ديناراً مقابل 100 دولار، وبلغ الشراء 141750 ديناراً مقابل 100 دولار.

أما في أربيل، فإن الدولار سجل ارتفاعاً أيضاً حيث بلغ سعر البيع 142750 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 142500 دينار مقابل 100 دولار.