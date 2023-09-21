الدولار يواصل ارتفاعه أمام الدينار في بغداد وأربيل

شفق نيوز/ ارتفعت اسعار الدولار، اليوم الخميس، في أسواق بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان .

وقال مراسل وكالة شفق نيوز ان اسعار الدولار ارتفعت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 156000 دينار مقابل 100 دولار، فيما سجلت أسعار البيع ليوم أمس الأربعاء 155600 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 157000 دينار عراقي، بينما بلغ الشراء 155000 دينار لكل 100 دولار .

اما في اربيل فان الدولار سجل ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر البيع 156100 دينار مقابل الدولار و سعر الشراء 156000 دينار مقابل 100 دولار.