الدولار يواصل ارتفاعه أمام الدينار في بغداد وأربيل

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، اليوم الثلاثاء، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد سجلتا صباح اليوم، سعر صرف بلغ 147600 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي، فيما سجلت الاسعار ليوم امس الاثنين 147400 دينار مقابل 100 دولار.

اما الاسعار الدولار في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، فقد استقرت حيث بلغ سعر البيع 148500 دينار، بينما بلغت أسعار الشراء 146500 دينار لكل 100 دولار.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فقد سجل سعر الدولار ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر البيع 147750 دينارا، وسعر الشراء 147700 دينار مقابل 100 دولار.