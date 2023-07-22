الدولار يواصل ارتفاعه أمام الدينار في بغداد واربيل

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، اليوم السبت، في أسواق بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان .

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتي من الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد سجلتا صباح اليوم، سعر صرف بلغ 151000 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي، فيما سجلت الاسعار ليوم الخميس الماضي 149000 دينار مقابل 100 دولار.

اما الاسعار الدولار في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، فقد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 152000 دينار، بينما بلغت أسعار الشراء 150000 دينار لكل 100 دولار.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فان البورصة سجلت ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر البيع 151400 دينار، وسعر الشراء 151000 دينار مقابل 100 دولار.