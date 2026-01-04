الدولار يواصل ارتفاعه في بغداد وأربيل مع الإغلاق

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

ارتفعت أسعار صرف الدولار الأميركي، مقابل الدينار العراقي، عصر الاثنين، في أسواق بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان، بالتزامن مع إغلاق البورصة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الدولار ارتفعت في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتسجل 145850 ديناراً مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت صباح الأحد 145200 دينار لكل 100 دولار.

وأشار مراسل الوكالة، إلى ارتفاع أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت، حيث بلغ سعر البيع 146500 دينار مقابل 100 دولار، بينما سجل سعر الشراء 145500 دينار مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، ارتفعت أسعار الدولار ايضا، إذ بلغ سعر البيع 144400 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 144300 دينار مقابل 100 دولار.