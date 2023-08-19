الدولار يواصل ارتفاعه في بغداد وأربيل مع الإغلاق

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي، يوم السبت، في أسواق بغداد وأربيل عاصمة إقليم كوردستان مع إغلاق البورصة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الدولار ارتفعت مع إغلاق بورصتيّ الكفاح والحارثية الرئيسيتين في بغداد، لتسجلان 154300 دينار عراقي مقابل 100 دولار، فيما كانت الأسعار صباح هذا اليوم 153800 دينار مقابل 100 دينار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 155250 ديناراً، بينما بلغ الشراء 153250 ديناراً لكل 100 دولار.

وفي أربيل سجّل الدولار ارتفاعاً أيضاً حيث بلغ سعر البيع 154500 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 154000 دينار مقابل 100 دولار.