الدولار يواصل ارتفاعه في بغداد وأربيل

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، يوم الاثنين، في أسواق بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الدولار استمرت بالارتفاع لتسجل في بورصتيّ الكفاح والحارثية الرئيسيتين في بغداد عند الساعة الثانية ظهراً 155100 دينار مقابل 100 دولار، فيما كانت الأسعار صباح اليوم 154100 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 156000 دينار، بينما بلغ الشراء 154000 دينار لكل 100 دولار.

وفي أربيل فإن أسعار الدولار ارتفعت أيضاً حيث سجل سعر البيع 155900 دينار مقابل 100 الدولار وسعر الشراء 155800 دينار مقابل 100 دولار.