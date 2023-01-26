الدولار يواصل ارتفاعه في بغداد واربيل

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، اليوم الخميس، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، واقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد سجلتا صباح اليوم 161000 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

فيما كانت الاسعار صباح يوم امس الاربعاء 160600 دينار عراقي مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء ارتفعت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 162000 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 160000 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فان اسعار الدولار في البورصة سجلت ارتفاعا ايضا عن صباح يوم امس الاربعاء حيث بلغ سعر الدولار البيع 162600 دينار لكل 100 دولار امريكي، وبلغ سعر الشراء 162575 دينارا لكل 100 دولار امريكي.