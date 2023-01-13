الدولار يهبط لأدنى مستوى في 7 أشهر

شفق نيوز/ انخفض الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى له في 7 أشهر تقريبًا مقابل سلة من العملات، اليوم الجمعة، وذلك بعد أن أشارت بيانات التضخم الأمريكية إلى أن الأسعار كانت في اتجاه هبوطي مستدام، مما رفع التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيكون أقل جرأة في المضي قدمًا في رفع أسعار الفائدة.

وسجل مؤشر الدولار الأمريكي في أحدث تعاملاته بنسبة 0.02٪ إلى 101.97 مسجلا أدنى مستوى منذ التاسع من يونيو.

بيانات التضخم المفاجئة

انخفض مؤشر أسعار المستهلك (CPI) بنسبة 0.1 ٪ الشهر الماضي، مسجلاً أول انخفاض في البيانات منذ مايو 2020، عندما كان الاقتصاد يترنح من الموجة الأولى من إصابات كوفيد - 19

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا عدم حدوث تغيير في مؤشر أسعار المستهلكين.

تنحسر ضغوط الأسعار حيث أن أسرع دورة تشديد للسياسة النقدية للبنك المركزي الأمريكي منذ الثمانينيات بدأت تخفف من حجم الطلب، وفي نفس الوقت بدأت الاختناقات تقل في سلاسل التوريد.

وقال سال جواتيري كبير الاقتصاديين في بي إم أو كابيتال ماركتس "ثلاثة أشهر من أرقام التضخم الأساسية الأخف نسبيًا بدأت في تشكيل اتجاه ... اتجاه قد يحفز مجلس الاحتياطي الفيدرالي على إبطاء وتيرة التشديد في الأول من فبراير".

الدولار أمام اليورو

وبلغ الدولار 1.0845 دولار مقابل اليورو وهو أدنى مستوى له مقابل العملة الموحدة منذ 25 أبريل بعد تقرير مؤشر أسعار المستهلكين.

ولا يزال اليورو يجد دعمًا من الرسائل المتشددة من مسؤولي البنك المركزي الأوروبي، حيث دعا أربعة منهم يوم الأربعاء إلى رفع أسعار الفائدة بزيادة أعلى.

وقال تورنر من آي إن جي: "توقعاتنا هي رفع الفائدة بقيمة 125 نقطة أساس أخرى من قبل البنك المركزي الأوروبي والبقاء هناك حتى عام 2024".

"وجهات نظرنا الأساسية لسياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي مقابل سياسة البنك المركزي الأوروبي ستكون من أجل تعزيز اليورو مقابل الدولار خلال العام."

وتراجع الدولار 0.34 بالمئة مقابل اليورو إلى 1.0796 دولار، و 0.3 بالمئة مقابل الجنيه عند 1.2187 دولار.