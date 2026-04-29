الدولار ينهي سلسلة صعود بداية الأسبوع بانخفاض في اربيل وبغداد

شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي، في أسواق بغداد وأربيل تراجعاً مقابل الدينار العراقي مع افتتاح البورصة، صباح اليوم الأربعاء، وبذلك تنكسر موجة الصعود المتتالية منذ بداية الأسبوع الجاري.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الدولار انخفضت في بورصتي الكفاح و الحارثية ببغداد لتسجل 153,750 ديناراً عراقياً مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت يوم أمس الثلاثاء 154,750 ديناراً.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد تراجعت، حيث بلغ سعر البيع 154,250 ديناراً مقابل 100 دولار، بينما سجل سعر الشراء 153,250 ديناراً.

وفي أربيل، انخفضت أسعار الدولار أيضا، إذ بلغ سعر البيع 153,550 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 153,450 ديناراً.