الدولار ينخفض 13% ويقف عند أدنى مستوى له منذ أكثر من عام

شفق نيوز/ انخفض الدولار بنسبة 13٪ تقريبًا مقابل سلة من العملات عن أعلى مستوى سجله خلال عقدين من الزمن في العام الماضي ويقف عند أدنى مستوى له في 15 شهرًا. تسارع انخفاضها بعد أن أعلنت الولايات المتحدة عن بيانات تضخم أضعف من المتوقع يوم الأربعاء ، مما يدعم الآراء القائلة بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي يقترب من نهاية دورة رفع أسعار الفائدة.

لأن الدولار هو العمود الفقري للنظام المالي العالمي ، فإن مجموعة واسعة من الأصول ستستفيد إذا استمر في الانخفاض.

يمكن أن يكون ضعف الدولار نعمة لبعض الشركات الأمريكية ، لأن العملة الأضعف تجعل الصادرات أكثر تنافسية في الخارج وتجعل من الأرخص للشركات متعددة الجنسيات تحويل الأرباح الأجنبية إلى دولارات، وفقا لوكالة "رويترز" للأنباء.

أظهر تحليل أجرته مجموعة Bespoke Investment Group لشركة Russell 1000 أن قطاع التكنولوجيا في الولايات المتحدة ، الذي يضم بعض الشركات الكبيرة النامية التي قادت الأسواق صعودًا هذا العام ، يولد ما يزيد قليلاً عن 50٪ من عائداته في الخارج.

تصبح المواد الخام ، التي يتم تسعيرها بالدولار ، في متناول المشترين الأجانب عندما ينخفض الدولار. ارتفع مؤشر السلع S & P / Goldman Sachs (.SPGSCI) بنسبة 4.6٪ هذا الشهر ، في وتيرة لأفضل شهر له منذ أكتوبر.

تستفيد الأسواق الناشئة أيضًا ، لأن انخفاض العملة الأمريكية يجعل خدمة الديون المقومة بالدولار أسهل في الخدمة. ارتفع مؤشر عملات الأسواق الناشئة الدولية MSCI (.MIEM00000CUS) بنسبة 2.4٪ هذا العام.

جاء تراجع العملة الأمريكية في الوقت الذي تراجعت فيه عوائد سندات الخزانة الأمريكية في الأيام الأخيرة ، مما خفف من جاذبية الدولار بينما عزز نطاقًا واسعًا من العملات الأخرى ، من الين الياباني إلى البيزو المكسيكي.

يمكن أن يؤدي الانخفاض المستمر في قيمة الدولار إلى زيادة أرباح استراتيجيات الصرف الأجنبي مثل تجارة المناقلة الممولة بالدولار ، والتي تتضمن بيع الدولار لشراء عملة ذات عائد أعلى ، مما يسمح للمستثمر بجني الفارق.

أدى انخفاض الدولار بالفعل إلى جعل الاستراتيجية مربحة هذا العام: المستثمر الذي يبيع الدولار ويشتري البيزو الكولومبي كان سيجمع 25٪ منذ بداية العام حتى الآن ، بينما حقق الزلوتي البولندي عائدًا بنسبة 13٪ ، حسبما أظهرت بيانات من Corpay.

في عالم السياسة النقدية ، قد يكون تراجع الدولار بمثابة راحة لبعض الدول ، لأنه يزيل الحاجة الملحة لدعم عملاتها الهابطة.

من بينها اليابان. تراجعت العملة الأمريكية بنسبة 3٪ مقابل الين هذا الأسبوع وتتجه لأكبر انخفاض أسبوعي أمام العملة اليابانية منذ يناير. كان ضعف الين يمثل مشكلة بالنسبة للاقتصاد الياباني المعتمد على الاستيراد ورفع التوقعات بأن اليابان ستتدخل مرة أخرى في الأسواق لدعم عملتها بعد القيام بذلك للمرة الأولى منذ عام 1998 العام الماضي.

كان التجار أيضًا متيقظين للإجراءات المحتملة من البنك المركزي السويدي نظرًا لضعف الكرونا السويدية. لكن هذا الأسبوع ، انخفض الدولار بنسبة 6٪ تقريبًا مقابل الكرونا ويتجه لأكبر انخفاض أسبوعي له منذ نوفمبر.

بطبيعة الحال ، فإن كون الدولار هبوطيًا له مخاطره الخاصة. أحدهما هو حدوث انتعاش محتمل في التضخم في الولايات المتحدة ، والذي يمكن أن يؤجج الرهانات على المزيد من تشدد بنك الاحتياطي الفيدرالي ويحل العديد من التداولات المناهضة للدولار التي ازدهرت هذا العام.

على الرغم من تباطؤ التضخم ، إلا أن الاقتصاد الأمريكي ظل مرنًا مقارنة بالدول الأخرى ، ويعتقد القليلون أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة في أي وقت قريب ، مما قد يحد من الاتجاه الهبوطي للدولار على المدى القريب.