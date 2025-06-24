"الدولار ينخفض".. مؤشرات إيجابية من بورصة السليمانية بعد توقف الحرب

شفق نيوز/ ربط المتحدث الرسمي باسم سوق البورصة في السليمانية كوران جبار، يوم الثلاثاء، انخفاض سعر صرف الدولار في العراق، باعلان توقف الحرب الاقليمية بين ايران واسرائيل، مؤكدا ان حدوث أي استفزازات أو تصعيد متبادل بين الأطراف الإقليمية قد يؤدي إلى تقلبات طفيفة في أسعار الصرف.

وقال جبار لوكالة شفق نيوز، إن "تراجع حدة التوتر في المنطقة، وظهور مؤشرات على تفاهمات بين إيران والولايات المتحدة، انعكسا بشكل مباشر على سعر صرف الدولار في السوق العراقية، ليسجّل انخفاضاً من 148 ألف دينار إلى 142 ألف دينار لكل 100 دولار أمريكي".

وأوضح جبار، أن "التراجع الأخير في سعر الصرف مرتبط بمجموعة من العوامل السياسية والاقتصادية، من أبرزها وقف التصعيد العسكري وعودة قنوات الحوار بين طهران وواشنطن، كما أن هذه التغييرات عززت ثقة الأسواق، ودفعت إلى تحسّن نسبي في قيمة الدينار العراقي مقابل الدولار".

وأضاف أن "التصريحات التي أدلى بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخراً، أسهمت بدورها في دعم العملة الإيرانية"، موضحاً أن "إيران، باعتبارها من أكبر الاقتصادات في المنطقة، تمتلك بنية إنتاجية قوية، وقد تمكّنت من بناء اقتصاد ذاتي منذ عام 1979، ما يجعلها أقل عرضة للانهيارات جراء التوترات السياسية والأمنية".

وأشار متحدث البورصة إلى أن "استمرار أي استفزازات أو تصعيد متبادل بين الأطراف الإقليمية قد يؤدي إلى تقلبات طفيفة في أسعار الصرف، لكن من غير المتوقع أن تؤثر بشكل جذري على الاستقرار النقدي في العراق أو إيران على المدى القريب"، لافتا إلى أن "السعر الحالي للدولار في السوق العراقية يُعد مقبولاً ومستقراً نسبياً، مرجّحاً استمراره ما لم تحدث تطورات جيوسياسية حادة".

وشدّد على "ضرورة وجود فارق مدروس بين السعر الرسمي للدولار المعتمد من البنك المركزي العراقي وسعر السوق، لما لذلك من دور في تخفيف الضغط عن الاحتياطي النقدي وتعزيز فعالية آليات التداول المالي".

وشهدت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، مساء اليوم الثلاثاء، انخفاضًا ملحوظًا في أسواق بغداد وأربيل، تزامنًا مع إغلاق البورصات حيث سجلت أسعار الدولار في بغداد انخفاضًا إلى 141,600 دينار مقابل 100 دولار، مقارنة مع مستواها صباحًا البالغ 142,500 دينار، فيما تراجعت الأسعار أيضًا في أربيل لتصل إلى 141,300 دينار للبيع و141,100 دينار للشراء مقابل 100 دولار.