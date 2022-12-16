الدولار ينخفض مقابل أقرانه الرئيسيين الستة

شفق نيوز/ انخفض الدولار كملاذ آمن، يوم الجمعة ، متخليًا عن بعض مكاسبه القوية في الجلسة السابقة ، حيث واصل المتداولون استيعاب تداعيات استمرار التشديد النقدي في أكبر البنوك المركزية في العالم.

وانخفض مؤشر الدولار ، الذي يقيس العملة مقابل ستة أقران رئيسيين ، بنسبة 0.12 ٪ إلى 104.38 في آسيا.

جاء ذلك في أعقاب ارتفاع بنسبة 0.85٪ خلال الليل ، وهو الأكبر منذ أواخر سبتمبر ، بعد أن قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إن هناك المزيد للقيام به في المعركة ضد التضخم ، مما أثار المخاوف من أن تشديد السياسة سيؤدي إلى الركود.

في اليوم السابق ، قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي ، جيروم باول ، إن صانعي السياسة يتوقعون ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية وتظل مرتفعة لفترة أطول.

وكان تقاطع الدولار والين من بين أكثر العملات تذبذبًا يوم الجمعة ، حيث انخفض في آخر مرة بنسبة 0.33٪ عند 137.30 لكنه انخفض في وقت ما بنسبة 0.58٪ ، بعد ارتفاع بنسبة 1.68٪ يوم الخميس ، والذي جعله يلامس أعلى مستوى هذا الشهر عند 138.18 ين. .

ويقرر بنك اليابان السياسة يوم الثلاثاء ، وبينما لا يتوقع أي تغيير في ذلك الاجتماع ، بدأ بعض المشاركين في السوق يراهنون على بعض التعديلات على التحفيز حيث يستعد المحافظ هاروهيكو كورودا للمغادرة في أبريل.

وارتفع اليورو بنسبة 0.14٪ إلى 1.06455 دولار ، مرتدًا قليلاً من تراجع الخميس بنسبة 0.49٪.

وارتفع الجنيه الإسترليني 0.3 بالمئة إلى 1.22175 دولار ، عقب هبوطه بنسبة 1.99 بالمئة في اليوم السابق ، وهو أكبر انخفاض له منذ الثالث من نوفمبر تشرين الثاني.

وأشار بنك إنجلترا أيضًا يوم الخميس إلى أنه من المرجح رفع أسعار الفائدة أكثر ، على الرغم من أن المستثمرين كانوا أقل اقتناعًا ، حيث راهنوا على أن البنك المركزي قد يقترب من نهاية دورة التضييق.

وعلى مدار الأسبوع ، كان مؤشر الدولار في طريقه للانخفاض بنسبة 0.55٪ ، محافظًا على الاتجاه الهبوطي الواسع في مكانه منذ أن بلغ ذروته في أوائل أكتوبر.

وارتدت العملات الأجنبية الحساسة للمخاطر يوم الجمعة بعد الانخفاضات الكبيرة في اليوم السابق.

وارتفع الدولار الأسترالي بنسبة 0.24٪ إلى 0.6716 دولار، واستعاد عافيته بعد انخفاضه بنسبة 2.38٪ خلال الليل - وهو الأكبر منذ مارس 2020 - الذي جعله يلامس 0.6677 دولار للمرة الأولى منذ 7 ديسمبر.

وانتعش الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.38٪ إلى 0.6365 دولار أمريكيًا بعد انخفاضه بنسبة 1.84٪ يوم الخميس ، عندما انخفض إلى 0.6321 دولار أمريكي ، وهو الأول أيضًا منذ 7 ديسمبر.