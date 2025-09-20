الدولار ينخفض أمام الدينار في بغداد وأربيل بتعاملات بداية الأسبوع

شفق نيوز - بغداد / أربيل

انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي، ،صباح اليوم السبت ، في أسواق بغداد، و في اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز ان، اسعار الدولار انخفضت في بورصتي الكفاح و الحارثية لتسجل 142500 دينار عراقي مقابل 100 دولار، فيما سجلت الأسعار يوم الخميس الماضي 142700 دينار عراقي مقابل 100 دولار .

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 143500 دينار عراقي مقابل 100 دولار، وبلغ الشراء 141500 دينار مقابل 100 دولار.

اما في اربيل فان الدولار سجل انخفاضا ايضا حيث بلغ سعر البيع 142300 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 142200 دينار مقابل 100 دولار.