الدولار ينخفض لكنه يستقر فوق 150 الفاً في بغداد وأربيل بنهاية الأسبوع

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الدولار في أسواق بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان، مع الإغلاق البورصة مساء اليوم الخميس.

وقال مراسل شفق نيوز ان اسعار الدولار انخفضت مع إغلاق بورصتي الكفاح و الحارثية لتسجل 151000 دينار عراقي مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح هذا اليوم 151800 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 152000 دينار عراقي مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 150000 دينار مقابل 100 دولار.

اما في اربيل فقد سجل الدولار انخفاضا أيضا حيث بلغ سعر البيع 150900 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 150800 دينار مقابل 100 دولار أمريكي.