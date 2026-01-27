الدولار ينخفض قليلاً في بغداد وأربيل مع الإغلاق

شفق نيوز- بغداد/ اربيل

انخفضت أسعار صرف الدولار الأميركي، مساء اليوم الثلاثاء، في أسواق العاصمة بغداد وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان، مع الإغلاق.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الدولار انخفضت في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتسجل 153 ألف دينار مقابل كل 100 دولار، بعدما كانت قد سجلت صباح اليوم 154 ألفاً و200 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت أيضاً، حيث بلغ سعر البيع 153 ألفاً و500 دينار مقابل 100 دولار، فيما سجل سعر الشراء 152 ألفاً و500 دينار مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، انخفضت أسعار الدولار كذلك، إذ بلغ سعر البيع 154 ألفاً و200 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 154 ألف دينار مقابل 100 دولار.