الدولار ينخفض في بغداد وأربيل مع إغلاق البورصة

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي، يوم الخميس، في بغداد وأربيل عاصمة إقليم كوردستان مع إغلاق البورصة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الدولار انخفضت مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية الرئيسيتين في بغداد لتسجل 149800 دينار مقابل 100 دولار، فيما كانت الأسعار صباح هذا اليوم 150050 ديناراً مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 150750 ديناراً مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 148750 ديناراً مقابل 100 دولار.

وفي أربيل سجل الدولار انخفاضاً أيضاً حيث بلغ سعر البيع 149700 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 149600 دينار مقابل 100 دولار.