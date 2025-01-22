الدولار ينخفض في بغداد وأربيل مع إغلاق البورصة

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي، يوم الأربعاء، في أسواق بغداد وأربيل عاصمة إقليم كوردستان مع إغلاق البورصة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الدولار انخفضت مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية الرئيسيتين في بغداد لتسجل 150850 ديناراً مقابل 100 دولار، فيما سجلت أسعار الدولار صباح هذا اليوم 151000 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 152000 دينار مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 150000 دينار مقابل 100 دولار.

وفي أربيل سجل الدولار انخفاضاً أيضاً حيث بلغ سعر البيع 150700 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 150600 دينار مقابل 100 دولار.