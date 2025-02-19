الدولار ينخفض في بغداد وأربيل مع اغلاق التداول

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار في أسواق العاصمة العراقية بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان، مع إغلاق البورصة، مساء اليوم الأربعاء.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان اسعار الدولار انخفضت مع اغلاق بورصتي الكفاح و الحارثية ببغداد لتسجل 150050 ديناراً مقابل كل 100 دولار، مقارنة بالأسعار التي سجلتها صباح هذا اليوم والتي كانت 150300 دينار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 151000 دينار مقابل كل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 149000 دينار.

أما في اربيل فقد سجل الدولار انخفاضا أيضا حيث بلغ سعر البيع 149850 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 149750 دينارا.