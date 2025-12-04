الدولار ينخفض في بغداد وأربيل لليوم الثاني على التوالي

شفق نيوز - بغداد / أربيل

انخفضت أسعار صرف الدولار الأميركي، صباح اليوم الخميس، في أسواق العاصمة بغداد و في أربيل، عاصمة إقليم كوردستان وذلك لليوم الثاني على التوالي.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار انخفضت بشكل طفيف في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتسجل 142600 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار، فيما بلغت يوم امس الاربعاء 142650 دينارا مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت، حيث بلغ سعر البيع 143500 دينار مقابل 100 دولار، بينما سجل سعر الشراء 141500 دينار مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، انخفضت أسعار الدولار أيضا، إذ بلغ سعر البيع 142650 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 142550 ديناراً مقابل 100 دولار.