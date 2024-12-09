الدولار ينخفض في بغداد ويستقر بأربيل مع إغلاق البورصة

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار، عصر الاثنين، في أسواق بغداد، بينما استقرت في أربيل عاصمة إقليم كوردستان، وذلك بالتزامن مع إغلاق البورصة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار انخفضت مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 150700 دينار مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح اليوم 151000 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسل الوكالة، إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت، حيث بلغ سعر البيع 151750 ديناراً مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 149750 ديناراً مقابل 100 دولار.

أما في أربيل، فقد سجل الدولار استقراراً، حيث بلغ سعر البيع 150500 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 150400 دينار مقابل 100 دولار أمريكي.