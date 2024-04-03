الدولار ينخفض في بغداد واربيل مع الإغلاق

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي في بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان مع إغلاق البورصة مساء اليوم الأربعاء.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار انخفضت مع إغلاق بورصتيّ الكفاح والحارثية الرئيسيتين في بغداد لتسجل 147200 دينار مقابل كل 100 دولار، حيث سجلت الأسعار صباح هذا اليوم 147650 دينارا.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 148250 دينارا مقابل كل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 146250 دينارا.

وفي أربيل سجل الدولار انخفاضا أيضا حيث بلغ سعر البيع 147100 دينار، وسعر الشراء 147000 دينار مقابل كل 100 دولار.