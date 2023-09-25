الدولار ينخفض في بغداد واربيل مع الإغلاق

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي إزاء الدينار العراقي، في أسواق بغداد واربيل عاصمة اقليم كوردستان مع إغلاق البورصات المحلية مساء اليوم الاثنين.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان اسعار الدولار انخفضت مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتسجل 154100 دينار مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت أسعار الدولار صباح هذا اليوم 154400 دينار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 155000 دينار مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 153000 دينار مقابل 100 دولار.

اما في اربيل فقد سجل الدولار انخفاضا ايضا حيث بلغ سعر البيع 154300 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 154200 دينار مقابل 100 دولار.