الدولار ينخفض في بغداد وأربيل عند إغلاق بداية الأسبوع

شفق نيوز - بغداد / أربيل

انخفضت أسعار صرف الدولار الأميركي، اليوم السبت ، في أسواق العاصمة بغداد، وفي أربيل، عاصمة إقليم كوردستان مع اغلاق السوق في بداية الأسبوع.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار انخفضت في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتسجل 150750 ديناراً عراقياً مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت صباح هذا اليوم 151250 ديناراً مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت، حيث بلغ سعر البيع 151250 دينارًا مقابل 100 دولار، بينما سجل سعر الشراء 150250 دينارًا مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، انخفضت أسعار الدولار أيضا، إذ بلغ سعر البيع 150700 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 150600 دينار مقابل 100 دولار.