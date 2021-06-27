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الدولار ينخفض عند اغلاقه في اسواق بغداد

Category: اقتصـاد

Date: 2021-06-27T15:25:04+0000
الدولار ينخفض عند اغلاقه في اسواق بغداد

شفق نيوز/ انخفض سعر صرف الدولار الامريكي امام الدينار العراقي بشكل طفيف، مساء الاحد، مع اقفال البورصة الرئيسية في العاصمة بغداد. 

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية اقفلت في بغداد على 147250 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

في حين سجلت اسعار الدولار صباح اليوم 147300 ديناراً عراقياً مقابل كل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء استقرت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 147750 ديناراً عراقياً، بينما بلغت اسعار الشراء 146750 دينارا لكل 100 دولار امريكي.

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