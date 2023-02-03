الدولار ينتعش في الأسواق العالمية ويسجل ارتفاعاً

شفق نيوز/ ارتفع الدولار بشكل طفيف، اليوم الجمعة ، محافظًا على بعض الزخم بعد أن قفز في الجلسة السابقة بعد سلسلة من قرارات البنك المركزي في أوروبا.

وكان التداول ضعيفًا نسبيًا حيث كانت الأسواق تنتظر أحدث أخبار الولايات المتحدة. بيانات التوظيف في وقت لاحق من اليوم والتي قد تحول الولايات المتحدة سياسة الاحتياطي الفيدرالي.

وارتفع الدولار مقابل اليورو ، مع انخفاض الأخير بنسبة 0.1 ٪ إلى 1.09 دولار في التعاملات الأوروبية المبكرة. لكن اليورو ظل أعلى بكثير من أدنى مستوى في 20 عاما عند 0.953 دولار سجله في سبتمبر أيلول.

ورفعت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يوم الأربعاء أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق من 4.5٪ إلى 4.75٪ ، وهو نهج أكثر ليونة من الزيادة السابقة البالغة 50 نقطة أساس.

وساعد التباطؤ في الوتيرة والتعليقات من البنك المركزي على دفع الدولار إلى التراجع حيث كان المتداولون يأملون في أن تنتهي رفع أسعار الفائدة تمامًا قريبًا.

وارتفع بعد ذلك بحدة يوم الخميس عندما رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى 2.5٪ ، لكنه أشار إلى أنه يمكن الانتهاء منه بعد زيادة أخرى في مارس ، مما تسبب في تراجع اليورو.

وارتفع مؤشر الدولار ، الذي يقيس العملة مقابل العملات الرئيسية ، بنسبة 0.1٪ إلى 101.89.

وارتفع اليورو في العام 2023 ، وارتفع الين الياباني قليلاً مقابل الدولار عند 128.66 للدولار.

وانخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 0.18٪ يوم الجمعة إلى 1.22 دولار ، بعد أن تراجع بنسبة 1.2٪ يوم الخميس عندما رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة ، لكنه شدد على أن التضخم يظهر علامات على التراجع.

وانخفض الدولار الأسترالي 0.35٪ إلى 0.705 دولار. وفي الوقت نفسه ، فإن الولايات المتحدة ارتفع الدولار بنسبة 0.35٪ مقابل نظيره الكندي عند 1.336 دولار كندي.