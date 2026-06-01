الدولار يلامس 154 ألف دينار.. سعر الصرف في بغداد وأربيل

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

ارتفعت أسعار صرف الدولار الأميركي، مقابل الدينار العراقي، صباح الاثنين، في أسواق بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الدولار ارتفعت في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتسجل 153500 دينار مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت أمس الأحد 153300 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسل الوكالة إلى ارتفاع أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 154000 دينار مقابل 100 دولار، بينما سجل سعر الشراء 153000 دينار مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، ارتفعت أسعار الدولار أيضا، إذ بلغ سعر البيع 153100 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 153000 دينار مقابل 100 دولار.