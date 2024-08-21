الدولار يلامس 150 ألف دينار في بغداد وأربيل مع إغلاق البورصة

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار أمام الدينار العراقي، يوم الأربعاء، في أسواق بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان، بالتزامن مع إغلاق البورصة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار ارتفعت مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين، لتسجل 149500 دينار مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح هذا اليوم 149300 دينار لكل 100 دولار.

وأشار مراسل الوكالة، إلى أن أسعار البيع في محال الصرافة وبالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت، حيث بلغ سعر البيع 150500 دينار لكل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 148500 دينار لكل 100 دولار.

أما في أربيل، فقد سجل سعر صرف الدولار أمام الدينار، ارتفاعاً أيضاً، حيث بلغ سعر البيع 149500 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 149400 دينار لكل 100 دولار.