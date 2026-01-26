الدولار يتجاوز 150 ألف دينار في بغداد وأربيل

شفق نيوز- بغداد/ اربيل

تجاوزت أسعار صرف الدولار الأميركي، صباح اليوم الاثنين، حاجز 150 ألف دينار في أسواق العاصمة بغداد وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الدولار ارتفعت في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتسجل 150,500 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار.

وأشار إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد بلغت 151,000 دينار مقابل 100 دولار، فيما سجل سعر الشراء 150,000 دينار مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، ارتفعت أسعار الدولار أيضاً، حيث بلغ سعر البيع 151,200 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 151,100 دينار مقابل 100 دولار.