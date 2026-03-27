الدولار يلامس أعلى مستوياته في أشهر مع تصاعد توترات الشرق الأوسط

شفق نيوز - اربيل

ارتفع الدولار، اليوم الجمعة، نحو أعلى مستوياته في عدة أشهر مع لجوء المستثمرين إلى عملة الملاذ الآمن في ظل تصاعد حدة الحرب في الشرق الأوسط وتزايد الشكوك حول ​أي مسار للتهدئة.

وانتابت الأسواق حالة توتر بعد أسبوع شهد تقلبات شديدة مدد فيه الرئيس ‌الأمريكي دونالد ترامب مرة أخرى مهلة قبل استهداف منشآت الطاقة الإيرانية حتى أبريل نيسان، في وقت تقدم فيه واشنطن وطهران روايات متضاربة تماما حول تقدم الجهود الدبلوماسية.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أمس الخميس أن البنتاجون يدرس أيضا إرسال ​ما يصل إلى 10 آلاف جندي إضافي من القوات البرية إلى الشرق الأوسط مما قوض ​آمال المستثمرين في نهاية قريبة للحرب.

وساهم ذلك في استمرار الطلب على الدولار إذ ⁠يقبل المستثمرون على عملة الملاذ الآمن فيما تزيد التوقعات برفع أسعار الفائدة الأمريكية بحلول نهاية العام ​بسبب ضغوط التضخم الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة لفترة أطول.

من ناحية أخرى، بقي الين قريبا من مستوى ​160 مقابل الدولار و استقر عند 159.61، وانخفض اليورو 0.03 بالمئة إلى 1.1525 دولار. وتراجع الجنيه الإسترليني 0.05 بالمئة إلى 1.3325 دولار، وفقا لوكالة "رويترز" للأنباء.

وقالت كارول كونج محللة العملات في بنك كومنولث أستراليا "لا يبدو أن الصراع سينتهي في أي وقت قريب. الدولار ​هو الملك ما دام هذا الصراع مستمرا".

وأضافت "إذا كنا محقين في توقعنا بأن هذا الصراع سيطول، أعتقد ​أن أسعار النفط ستواصل الارتفاع مما سيدفع الدولار إلى الارتفاع على حساب عملات الدول المستوردة للطاقة مثل الين واليورو".

أدى ‌تراجع معنويات ⁠السوق إلى انخفاض الدولار الأسترالي إلى أدنى مستوى له في شهرين عند 0.68722 دولار، ونزل الدولار النيوزيلندي قرب أدنى مستوى له منذ يناير كانون الثاني منخفضا 0.15 بالمئة عند 0.5754 دولار.

ومقابل سلة من العملات، ارتفع مؤشر الدولار بشكل طفيف إلى 99.93 في طريقه للصعود 2.3 بالمئة هذا الشهر، فيما سيعد ​أكبر مكسب له منذ ​يوليو تموز من العام ⁠الماضي.

ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، يتوقع المستثمرون الآن بنسبة 46 بالمئة رفع سعر الفائدة الأمريكية 25 نقطة أساس في ديسمبر كانون الأول، في تحول ​حاد عن توقعات سابقة أشارت إلى تيسير نقدي بأكثر من 50 نقطة ​أساس قبل الحرب.

ومن ⁠المتوقع أيضا أن يقدم بنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي على تشديد السياسة النقدية.