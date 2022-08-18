الدولار يلامس أعلى مستوى في 3 أسابيع

شفق نيوز/ لامس الدولار الأميركي أعلى مستوياته في نحو 3 أسابيع، اليوم الخميس، بعد صدور محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفدرالي لشهر يوليو، والذي أشار إلى الاستمرار في رفع معدلات الفائدة الأميركية لفترة أطول بهدف خفض التضخم.

وتسبب صعود الدولار في انخفاض الجنيه الإسترليني لفترة وجيزة إلى ما دون 1.2 دولار في التعاملات الأوروبية المبكرة، وهو أدنى مستوى له منذ ثلاثة أسابيع.

كما انخفض اليورو إلى 1.0146 دولار أميركي، وكذلك الين الياباني إلى 135.45 للدولار.

ودفع هذا مؤشر الدولار للوصول إلى مستوى 106.96، وهو الأعلى منذ أواخر شهر يوليو.