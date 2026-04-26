الدولار يلامس عتبة 156 ألفاً.. ارتفاع أسعار الصرف في بغداد وأربيل

شفق نيوز - بغداد / أربيل

شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي، ارتفاعاً في أسواق بغداد، وأربيل مع افتتاح البورصة صباح اليوم الأحد.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الدولار ارتفعت في بورصتي الكفاح و الحارثية ببغداد لتسجل 155,500 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت يوم أمس السبت 155,250 ديناراً.

وأشار إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت، حيث بلغ سعر البيع 156,000 دينار مقابل 100 دولار، بينما سجل سعر الشراء 155,000 دينار.

وفي أربيل، ارتفعت أسعار الدولار أيضا، فقد بلغ سعر البيع 155,250 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 155,150 ديناراً.