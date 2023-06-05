الدولار يلامس الـ 150 ألف دينار في بغداد وكوردستان مع إغلاق البورصة

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار امام الدينار العراقي، اليوم الاثنين، مع إقفال البورصة الرئيسية في بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح المركزية اقفلت في بغداد على 147850 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار، فيما سجلت الاسعار صباح هذا اليوم 147700 دينار مقابل 100دولار.

وأشار مراسلنا ان اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 149000 دينارا عراقيا، بينما بلغ الشراء 147000 دينارا لكل 100 دولار.

أما في اربيل فقد سجل الدولار ارتفاعا حيث بلغ سعر البيع 148050 دينارا لكل 100 دولار، وسعر الشراء 148000 دينار مقابل 100 دولار.