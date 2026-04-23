الدولار يكسر حاجز 155 ألفاً.. ارتفاع ملحوظ في بغداد وأربيل مع إغلاق بورصة نهاية الأسبوع

شفق نيوز - بغداد /أربيل

شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي، اليوم الخميس، أمام الدينار العراقي ارتفاعاً ملموساً في أسواق بغداد، واربيل مع إغلاق تداولات البورصة في نهاية الأسبوع.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الدولار ارتفعت في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتسجل 155,500 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت صباح هذا اليوم 154.950 ديناراً.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت، حيث بلغ سعر البيع 156,000 دينار مقابل 100 دولار، بينما سجل سعر الشراء 154,000 دينار.

وفي أربيل، ارتفعت أسعار الدولار أيضا، فقد بلغ سعر البيع 155,050 ديناراً مقابل كل 100 دولار، وسعر الشراء 154,950 ديناراً.

ومنذ أن كشف مسؤولون أميركيون، مؤخراً، عن منع الولايات المتحدة نقل شحنة مالية تُقدر بنحو 500 مليون دولار من عائدات النفط العراقي إلى بغداد جراء تعثر جهود تفكيك الفصائل الموالية لإيران بدأ سعر صرف الدولار يرتفع بشكل تدريجي في الأسواق المحلية داخل البلاد.