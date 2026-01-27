الدولار يكسر حاجز 150 ألف تومان إيراني

شفق نيوز- طهران

هبط التومان الإيراني مقابل الدولار في التعاملات غير الرسمية يوم الثلاثاء، مع صعود العملة الأميركية إلى 150,200 تومان، بحسب بيانات تسعير متداولة بين متعاملين.

ويأتي تراجع العملة مع تصاعد التوتر بين طهران وواشنطن في الأسابيع الأخيرة، وسط مؤشرات على رفع الجاهزية العسكرية الأميركية في المنطقة، مع وصول مجموعة حاملة الطائرات الأميركية أبراهام لينكولن إلى الشرق الأوسط.

وبالمجمل يأتي ذلك توازياً تحت ضغط العقوبات وتذبذب ثقة المتعاملين في العملة الإيراني التي فقدت نحو نصف قيمتها أمام الدولار خلال عام 2025، كما دفعت موجات الاضطراب والقيود الاقتصادية المتعاملين إلى الإقبال على الدولار والذهب كملاذ.