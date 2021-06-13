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الدولار يقفل على ارتفاع في اسواق بغداد

Category: اقتصـاد

Date: 2021-06-13T15:07:02+0000
الدولار يقفل على ارتفاع في اسواق بغداد

شفق نيوز/ ارتفع  سعر صرف الدولار امام الدينار العراقي، يوم الاحد، مع اقفال البورصة الرئيسية في بغداد.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد، أقفلت على سعر 150200 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي، فيما سجلت البورصة خلال افتتاحها صباح اليوم على سعر 150100 دينار لكل 100 دولار.

واشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء استقرت ايضا في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 150500 دينار عراقيا، بينما بلغت اسعار الشراء 149500 دينار لكل 100 دولار امريكي.

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