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الدولار يقفز و يلامس 150 الف دينار في بغداد وإقليم كوردستان

Category: اقتصـاد

Date: 2021-05-26T07:26:41+0000
الدولار يقفز و يلامس 150 الف دينار في بغداد وإقليم كوردستان

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار، يوم الأربعاء، في البورصة الرئيسية في بغداد و إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد سجلت 149150 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار أمريكي.

فيما سجلت بورصة الكفاح المركزية خلال افتتاحها صباح أمس الثلاثاء 148850 دينارا عراقيا.

واشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء ارتفعت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر البيع 149500 دينار عراقي، بينما بلغت اسعار الشراء 148500 دينار لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان فقد شهدت اسعار الدولار ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر البيع 149200 دينار لكل مائة دولار، والشراء وبواقع 149000 دينار لكل مائة دولار أمريكي.

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