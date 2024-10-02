الدولار يقفز و يتجاوز حاجز 152 الف دينار في بغداد واربيل

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي، صباح اليوم الأربعاء، في أسواق بغداد، و في اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان اسعار الدولار ارتفعت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 152300 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت يوم أمس الثلاثاء 151850 ديناراً مقابل 100 دولار .

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 153250 ديناراً، بينما بلغ الشراء 151250 ديناراً لكل 100 دولار.

أما في اربيل فقد سجل الدولار ارتفاعا ايضا في محال الصيرفة فقد بلغ سعر البيع 152350 ديناراً مقابل الدولار و سعر الشراء 152250 ديناراً مقابل 100 دولار.