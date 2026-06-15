الدولار يقفز مجدداً في بغداد وأربيل مع الإغلاق

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

ارتفعت أسعار صرف الدولار الأميركي، يوم الاثنين، في أسواق العاصمة بغداد وأربيل، عاصمة إقليم كوردستان، مع إغلاق التداولات.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار ارتفعت في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد، لتسجل 154,900 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار، بعد أن كانت قد سجلت صباح اليوم 154,200 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت أيضاً، إذ بلغ سعر البيع 155,500 دينار مقابل 100 دولار، فيما سجل سعر الشراء 154,500 دينار مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، ارتفعت أسعار الدولار أيضاً، حيث بلغ سعر البيع 154,650 ديناراً لكل 100 دولار، فيما سجل سعر الشراء 154,600 دينار مقابل 100 دولار.